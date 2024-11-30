Крымские разведчики с БПЛА выявили и скорректировали огонь по пункту дислокации врага на Каховском направлении

Крымские разведчики с БПЛА выявили и скорректировали огонь по пункту дислокации врага на Каховском направленииРасчет из Крыма успешно обнаружил и корректировал огонь по пункту временной дислокации противника на Каховском направлении в Херсонской области.
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