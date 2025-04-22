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Вечерний Новосибирск

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Дрон-доставщик разработали ученые в Новосибирске

Дрон-доставщик разработали ученые в Новосибирске

Новую модель БПЛА разработали в Новосибирском государственном университете. На прошлой неделе дрон успешно протестировали, он преодолел расстояние в 4,5 км через реку Обь и доставил товар в пункт назначения.

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