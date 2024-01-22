Собянин: в Москве 22 скульптурам на здании РГБ вернули исторический облик

В Москве на парапетах корпусов Российской государственной библиотеки отреставрировали 22 скульптуры. Специалистам удалось завершить работы досрочно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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