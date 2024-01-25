«Мне даже стыдно»: Митя Фомин публично извинился за свое хамское поведение

Певец Митя Фомин ступил на скользкую дорожку публичных извинений и не попал в цель. Он решил урегулировать конфликт со звездным стилистом и телеведущим Александром Роговым, но в итоге навлек на себя еще большее недовольство, только теперь уже со стороны подписчиков в соцсетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии