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«Мне даже стыдно»: Митя Фомин публично извинился за свое хамское поведение

«Мне даже стыдно»: Митя Фомин публично извинился за свое хамское поведение

Певец Митя Фомин ступил на скользкую дорожку публичных извинений и не попал в цель. Он решил урегулировать конфликт со звездным стилистом и телеведущим Александром Роговым, но в итоге навлек на себя еще большее недовольство, только теперь уже со стороны подписчиков в соцсетях.

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