Москва обновит 19 магистралей: завершение работ к 2030 году

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал обновление 19 вылетных магистралей к 2030 году. Планируется модернизация инженерных сетей, улучшение пешеходной инфраструктуры, обновление дорожного покрытия и озеленение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии