Гаврилов счел преждевременными разговоры о сокращении помощи Киеву

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 27 октября заявил, что говорить об официальном решении США перенаправить Израилю предназначавшуюся для Украины помощь на фоне расширения операции в секторе Газа на данный момент сложно.