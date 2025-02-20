Нардеп Мережко: между Трампом и Зеленским нет вражды, Киев надеется на помощь США

Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что не считает "враждой" последние резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского.
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