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Тинчурин исемендәге паркта «Парк каһарманнары» проектының бу елдагы соңгы очрашуы үтә

Шимбә көнне, 29 августта, Тинчурин исемендәге паркта волонтерлар өчен «Парк каһарманнары» проектының соңгы очрашуы уздырыла, дип хәбәр итә Парклар һәм скверлар дирекциясе.

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