В Донецке связь ложится постоянно, сегодня невозможно было вызвать такси. Трамваи идут очень редко, нет электричества на разных участках. Электричеств...

В Донецке связь ложится постоянно, сегодня невозможно было вызвать такси. Трамваи идут очень редко, нет электричества на разных участках.
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