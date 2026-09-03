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Сибига попытался припугнуть Москву "разрушительными" санкциями без передышки

Сибига попытался припугнуть Москву "разрушительными" санкциями без передышки

Украина предложила международным партнерам утвердить специальный антибаллистический пакет санкций для блокировки российского производства ракет и беспилотников.

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