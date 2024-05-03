Надо делать уже в майские: назван способ, как увеличить урожай картошки на 40%

Эксперты дали несколько советов по посадке и подготовке почвы.Согласно исследованиям агрономов, проведенным на протяжении нескольких сезонов, обработка почвы в мае определенным образом может привести к увеличению урожая картофеля на целых 40%.
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