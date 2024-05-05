ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Вчера опять русский сегмент Интернета начало потряхивать от гомерического хохота, в попытках понять путаную речь французского нарцисса Маню.
Эмик опять что-то ... куда-то вводит
Комментарии
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Ivan Daraktchiev
Есть. Автор стилно пишет, да и анализ у него довольно хороший получается.
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9 час.
ВераВерная
Ну, рада за Вас. Наслаждайтесь.
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9 час.
ЮМ
Юрий Мешков
Дык он кому-то "вводит" или ему "вводят"?😜
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5 час.
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