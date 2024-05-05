Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

85 841 подписчик

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  • Silver Kont
    Дык её протаскивали по партийным спискам педросни...Громкий скандал: ...
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Эмик опять что-то ... куда-то вводит

Эмик опять что-то ... куда-то вводит

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Вчера опять русский сегмент Интернета начало потряхивать от гомерического хохота, в попытках понять путаную речь французского нарцисса Маню.

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Комментарии
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Ivan Daraktchiev
Есть. Автор стилно пишет, да и анализ у него довольно хороший получается.
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9 час.
ВераВерная
Ну, рада за Вас. Наслаждайтесь.
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9 час.
ЮМ
Юрий Мешков
Дык он кому-то &quot;вводит&quot; или ему &quot;вводят&quot;?😜
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5 час.

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