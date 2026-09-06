Культуромания
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Культуромания

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В Набережных Челнах после реставрации открыли скульптуру «Метеорит» братьев Хановых

В Набережных Челнах после реставрации открыли скульптуру «Метеорит» братьев Хановых

В год 400-летия Набережных Челнов у Центральной городской библиотеки имени Мусы Джалиля состоялось открытие обновленной мозаичной скульптуры «Метеорит», созданной братьями Ильдаром и Ильгизом Хановыми.

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