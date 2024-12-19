Российские космонавты выйдут в открытый космос сегодня вечером: начало трансляции 19 декабря в 18:00 по Москве

Сегодня, 19 декабря, российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер выйдут в открытый космос. В ходе внекорабельной деятельности (ВКД) они смонтируют и подключат рентгеновский спектрометр СПИН-X1-МВН снаружи модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС).