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Российские космонавты выйдут в открытый космос сегодня вечером: начало трансляции 19 декабря в 18:00 по Москве

Российские космонавты выйдут в открытый космос сегодня вечером: начало трансляции 19 декабря в 18:00 по Москве

Сегодня, 19 декабря, российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер выйдут в открытый космос. В ходе внекорабельной деятельности (ВКД) они смонтируют и подключат рентгеновский спектрометр СПИН-X1-МВН снаружи модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС).

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