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На первый свой самолет ДРЛО северокорейцы установили китайский радар

На первый свой самолет ДРЛО северокорейцы установили китайский радар

КНДР продолжает активно развивать свою программу по созданию собственного самолета ДРЛО. На спутниковом снимке, сделанном на днях одним из французских военных космических аппаратов семейства Pleiades компании Airbus Defence and Space для Минобороны Франции, можно увидеть достигнутые за последнее время результаты северокорейских товарищей.

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Комментарии
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ИК
Игорь Калашников
Молодцы. А мы догоним их?
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