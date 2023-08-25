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Ольга Вовк: «На международной арене нас никто не ждет. World Athletics об этом постоянно напоминает»

Вовк выступает в беге на средние дистанции. В августе она выиграл финал серии «Королева российского спорта» в беге на 5000 м.

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