Toyota в Европе: больше фургонов и гибридный Hilux

Toyota сегодня в ударе: в Америке состоялся дебют новых легковых моделей Camry и Crown Signia, а европейское подразделение одновременно представило обновленную и расширенную гамму легких коммерческих машин.
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