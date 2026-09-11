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Психиатр Сараев: сбор грибов не сравнить с интернет-зависимостью

Психиатр Сараев: сбор грибов не сравнить с интернет-зависимостью

«Тихая охота» кажется совершенно безобидным отдыхом. Но иногда поиск грибов превращается в бесконечную гонку за результатом.

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