Ветеран Xbox Питер Мур: “Консольные войны были полезны для индустрии” Мур пони...

Ветеран Xbox Питер Мур: “Консольные войны были полезны для индустрии”Мур понимает сегодняшнее нежелание Microsoft участвовать в консольных войнах, но считает, что вместе с этим индустрия потеряла часть своего соревновательного духа.
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