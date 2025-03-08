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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ветеран Xbox Питер Мур: “Консольные войны были полезны для индустрии” Мур пони...

Ветеран Xbox Питер Мур: “Консольные войны были полезны для индустрии” Мур пони...

Ветеран Xbox Питер Мур: “Консольные войны были полезны для индустрии”Мур понимает сегодняшнее нежелание Microsoft участвовать в консольных войнах, но считает, что вместе с этим индустрия потеряла часть своего соревновательного духа.

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