Суд подтвердил пожизненный приговор фигурантам дела о теракте на Крымском мосту

Восемь фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году будут отбывать наказание пожизненно, их приговор утвердил Апелляционный военный суд, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные инстанции.
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