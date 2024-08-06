В Минобороны сообщили о стягивании резервных войск на границу Курской области

КУРСК, 6 августа, ФедералПресс. Сегодня около трехсот украинских боевиков в сопровождении 11 танков после огневой атаки напали на позиции подразделений прикрытия госграницы России в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня, расположенных в Курской области.