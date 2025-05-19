Расчет РСЗО «Торнадо-С» уничтожил пункт дислокации нацгвардии Украины

Расчёт РСЗО «Торнадо-С» Западной группировки ВС РФ с использованием управляемых реактивных снарядов нанёс удар по пункту временной дислокации подразделений Нацгвардии Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии