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Расчет РСЗО «Торнадо-С» уничтожил пункт дислокации нацгвардии Украины

Расчет РСЗО «Торнадо-С» уничтожил пункт дислокации нацгвардии Украины

Расчёт РСЗО «Торнадо-С» Западной группировки ВС РФ с использованием управляемых реактивных снарядов нанёс удар по пункту временной дислокации подразделений Нацгвардии Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

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