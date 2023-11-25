По итогам года социальная сеть X может потерять до $75 млн от исхода рекламода...

По итогам года социальная сеть X может потерять до $75 млн от исхода рекламодателейПриобретённая в октябре прошлого года социальная сеть X (изначально Twitter) под руководством Илона Маска (Elon Musk) до сих пор не может сформировать стабильный денежный поток от рекламы, поскольку те или иные события отпугивают крупных рекламодателей.
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