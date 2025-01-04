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Политика как она есть

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В Узбекистане мужчину осудили за участие в СВО на стороне России

В Узбекистане мужчину осудили за участие в СВО на стороне России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press Андижанский городской суд по уголовным делам в Узбекистане приговорил местного жителя на четыре года и двум месяцам ограничения свободы за участие в специальной военной операции (СВО) на стороне России.

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Комментарии
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Венера Мирошниченко
Дух -- это Бог, Бог -- это Дух, за Святого Духа все автоматический прокляты на все во веки веков, от Матфея Евангелия. Три шестерки сама Наташа хвалилась, это дьявол время дьявола истекло они в прошлом, вы в прошлом. Очень скоро все измениться не верные не верящие, от не верия не измениться, все исполнится и придут мои законы, вы вместо одаривание меня за мои работы, обокрали, я прощаю и не о чем не жалею, ибо избавлюсь от вас, это дорого стоит, Иуда за 30 серебрянников повесился, у вас миллиарды триллионов и вы не боитесь, терпеливы к огню.
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Eduard
Все они чурбаны предатели.Надо гадить им где можно!
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