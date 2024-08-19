Shot: актера Михаила Ефрема выпустят на свободу по УДО в декабре этого года

Актер Михаил Ефремов может получить условно-досрочное освобождение в декабре — к Новому году. Предположительно, артисту сократят сроки наказания из-за состояния здоровья и риска инсульта, сообщил Telegram-канал Shot.
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