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30 очевидных фактов, которые люди узнали уже в зрелом возрасте

30 очевидных фактов, которые люди узнали уже в зрелом возрасте

Казалось бы, есть вещи, которые знают абсолютно все: например, что сыр не растет на кустах. Но вы удивитесь, как много людей не знают простейших истин – вот 30 историй из уст тех, кто, к своему стыду, узнал правду об этом мире уже в зрелом возрасте.

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