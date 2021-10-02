30 очевидных фактов, которые люди узнали уже в зрелом возрасте

Казалось бы, есть вещи, которые знают абсолютно все: например, что сыр не растет на кустах. Но вы удивитесь, как много людей не знают простейших истин – вот 30 историй из уст тех, кто, к своему стыду, узнал правду об этом мире уже в зрелом возрасте.