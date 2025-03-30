www.globallookpress.com/Xinhua/ZUMAPRESS.com 26 марта в "свободной" Эстонии местным парламентом был во втором чтении принят антихристианский закон, направленный на искоренение в ней канонического православия.
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