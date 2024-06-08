Эксперт объяснил масштабный сбой Telegram

Масштабный сбой в работе популярного мессенджера Telegram вряд ли имеет отношение с DDoS-атаками, предпринятыми во время пленарной сессии ПМЭФ, в которой принял участие президент России Владимир Путин, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков .
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