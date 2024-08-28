Фото: globallookpress.com/MOD Russia23,8K прочтений Вчера По информации военных корреспондентов, несмотря на колоссальные потери украинских войск на Курском направлении, враг не просто продолжает заводить новые резервы.
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