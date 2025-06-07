ФСБ: в 4 регионах преподаватели сотрудничали с Лондоном в ущерб безопасности РФ

Анатолий Сазонов

Что-то не верится в то,что их деятельность была незамечена?!.Это же не на кухне в своём кругу,а среди студентов и большого стечения народа?!.Или у нас "свобода слова и личности"доминирует над явным подстрекательством к антипатриотизму и русофобией?!