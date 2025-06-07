В четырех регионах России выявлены представители профессорско-преподавательского состава ведущих отечественных вузов, сотрудничавших с английской стороной в ущерб безопасности РФ, заявила ФСБ.
ФСБ: в 4 регионах преподаватели сотрудничали с Лондоном в ущерб безопасности РФ
Комментарии
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Н
Николай
На нары такой ППС (профессорско-преподавательский состав).
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5 час.
Анатолий Сазонов
Что-то не верится в то,что их деятельность была незамечена?!.Это же не на кухне в своём кругу,а среди студентов и большого стечения народа?!.Или у нас "свобода слова и личности"доминирует над явным подстрекательством к антипатриотизму и русофобией?!
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5 час.
Владимир Елкин
Эти "преподаватели" ещё на свободе и продолжают учить студентов?
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3 час.
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