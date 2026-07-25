Исследование 66 стран показало, что объединяет самые счастливые общества

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Positive Psychology, показывает — коллективное счастье нации зависит не столько от стремления людей к личному удовольствию, сколько от того, насколько общество умеет создавать поддерживающую среду друг для друга.
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