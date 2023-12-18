Ураган снес гигантский цветок из алюминия, являющийся символом Буэнос-Айреса

Сильный ураган с ветром и дождем прошел через столицу Аргентины Буэнос-Айрес и в течение 30 минут сотворил множество разрушений, затоплений, отключений электроэнергии, телекоммуникаций, парализовал транспортное сообщение.
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