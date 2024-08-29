❗️В Крыму создадут меры поддержки, кто получил ущерб в сферах туризма и сельского хозяйства Глава Крыма Сергей Аксёнов уточнил, что итоги планируют подвести 15 сентября.
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❗️В Крыму создадут меры поддержки, кто получил ущерб в сферах туризма и сельского хозяйства Глава Крыма Сергей Аксёнов уточнил, что итоги планируют подвести 15 сентября.