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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Замазали проблему. В Барнауле горожане возмутились способом устранения провалов погребов

Замазали проблему. В Барнауле горожане возмутились способом устранения провалов погребов

После публикации информации об аварийном состоянии погребов управляющая компания приступила к работам Жители дома №29 на улице Тимуровской в Барнауле заявили, что проблему с провалами возле погребов пытаются решить с помощью глины, однако такой способ, по их мнению, не устраняет опасность.

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