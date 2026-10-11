Замазали проблему. В Барнауле горожане возмутились способом устранения провалов погребов

После публикации информации об аварийном состоянии погребов управляющая компания приступила к работам Жители дома №29 на улице Тимуровской в Барнауле заявили, что проблему с провалами возле погребов пытаются решить с помощью глины, однако такой способ, по их мнению, не устраняет опасность.