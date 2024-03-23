Scuderia FerrariПилот Ferrari Шарль Леклер объяснил, почему не смог побороться за поул в Мельбурне и стал только пятым, в отличие от своего напарника Карлоса Сайнса, который будет стартовать с первого ряда.
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