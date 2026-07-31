Coperni уличён в краже биодизайна русской художницы Плесень

Русская художница Даша Плесень обвинила бренд Coperni в использовании её работ без разрешения. В результате её коллаж оказался в AI-концепте бренда, что вызвало недовольство и нежелание признать её авторство.
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