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Царьград

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Coperni уличён в краже биодизайна русской художницы Плесень

Coperni уличён в краже биодизайна русской художницы Плесень

Русская художница Даша Плесень обвинила бренд Coperni в использовании её работ без разрешения. В результате её коллаж оказался в AI-концепте бренда, что вызвало недовольство и нежелание признать её авторство.

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