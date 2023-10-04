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Закон и Порядок

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Внезапно

Самое главное, спать ложился – ещё ничего не было. Просыпаюсь – уже «здрасьте».Это, конечно, ещё не «чёрный лебедь», но тоже весьма неожиданное, малопросчитываемое и знаковое событие.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
&quot;В общем, интересно девки пляшут&quot;                                                                    Интенсивно жопой машут...
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