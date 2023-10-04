Самое главное, спать ложился – ещё ничего не было. Просыпаюсь – уже «здрасьте».Это, конечно, ещё не «чёрный лебедь», но тоже весьма неожиданное, малопросчитываемое и знаковое событие.
Внезапно
Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
"В общем, интересно девки пляшут" Интенсивно жопой машут...
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10 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Пелосси тоже снесли. Предложив ей убираться из белого дома.
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10 час.
Владимир Соловьев
Все он из басни Крылова, сами знаете какой!
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5 час.
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