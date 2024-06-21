Не берите эти бренды колбас даже по скидке: «Мяса нет, сплошная соя» Юлия ЧелкановаЭксперты Роскачества осуществили глубокий анализ разнообразия колбасных изделий, выявив проблемные бренды и включив их в список нежелательных продуктов.
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