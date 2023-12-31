НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Гидо ван дер Гарде: «Де Врис мог показать то же, что Риккардо и Лоусон, если бы Марко не орал, что надо быть быстрее»

Бывший пилот «Ф-1» Гидо ван дер Гарде предположил, что Ник де Врис прибавил бы, если бы советник «Ред Булл» Гельмут Марко не изгнал его после десяти Гран-при в составе «Альфа Таури».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх