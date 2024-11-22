Экс-президента Бразилии обвинили в подготовке госпереворота

БРАЗИЛИА (ИА Реалист). Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару и некоторые из его ближайших союзников оказались в числе людей, официально обвиняемых федеральной полицией в участии в преступном заговоре, направленном на уничтожение демократической системы Бразилии посредством правого государственного переворота.