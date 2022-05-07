В Краснодарском крае сотрудники полиции принимают участие во Всероссийской акции «Георгиевская лента»

В преддверии Дня Победы сотрудники ОМВД России по Ейскому району совместно с учащимися «полицейского класса» школы № 3 приняли участие в акции «Георгиевская лента».
Происшествия11 подписчиков
Популярные статьи
- Следствием установлен еще один украинский командир, отдававший приказы об обстрелах гражданского населения ДНР
- В Ленинградской области торжественно открыт музей «Штаб Дороги жизни» в деревне Коккорево
- Следствием установлен еще один командир подразделения Вооруженных сил Украины, отдававший приказы об обстрелах гражданского населения ДНР
Свежие комментарии