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По каким направлениям с/х Россия вырвалась вперед после распада СССР и стала мировым экспортером

По каким направлениям с/х Россия вырвалась вперед после распада СССР и стала мировым экспортером

Эта статья огорчит тех, кто считает Россию исключительно страной-бензоколонкой. Наша страна стала лидером по экспорту масленичного льна и других культур.

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Владислав Владислав
Хорошо писано, правильно.
Владимир Шевченко
АПК + ВПК = Великая Россия ! Продовольственная безопасность в первую очередь Экспорт - вторично.

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