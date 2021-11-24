Как на иголках

Можно ли дотянуться до внутренних органов человека, чтобы в них что-нибудь починить, без таблеток и операций? Сотни врачей по всему миру считают, что можно: достаточно воткнуть стальную иголку в определенную точку на поверхности тела, оставить на 20–50 минут — и через 5–10 сеансов ждать улучшения.
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