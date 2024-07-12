Британцы переживают из-за русского ответа на дальнобойные ракеты ВСУ, достающие до Ростова

Их поставили на вооружение украинским боевикам.Заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис заявил, что стране необходимо тщательно взвешивать все риски перед тем, как принимаются решения об отправке киевскому режиму того или иного типа вооружения.
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