Памфилова подсказала, как убедиться в легитимности выборов

Любой желающий может участвовать в наблюдении — в том числе через партийные и общественные структуры Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии России, обратилась к тем, кто сомневается в честности выборов, с призывом проявить активность и пройти обучение, чтобы стать общественными наблюдателями, пишет РИА Новости.