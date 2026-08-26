Памфилова подсказала, как убедиться в легитимности выборов

Любой желающий может участвовать в наблюдении — в том числе через партийные и общественные структуры Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии России, обратилась к тем, кто сомневается в честности выборов, с призывом проявить активность и пройти обучение, чтобы стать общественными наблюдателями, пишет РИА Новости.
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