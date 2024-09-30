Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    Пурген... Чтоб потом чистыми хоронили...Что думают о ново...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    А что им остаётся делать . У нас в рекламах есть инфо по этому поводу , какие таблетки принимать у кого недержаниеЧто думают о ново...
  • alik3456 Джексон
    Дрожи европа , трясись америка!!! Белые лебеди уже в пути...Что думают о ново...

"Мы чего стесняемся?": генерал Гурулёв предложил радикальное решение по Украине

"Мы чего стесняемся?": генерал Гурулёв предложил радикальное решение по Украине

 Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулёв предложил радикальное решение по Украине. Он призвал Москву перестать играть в джентльмена и действовать более решительно: "Мы чего стесняемся?" Гурулёв отметил, что Украина устраивает на территории России теракты, вторгается в приграничье, вербует школьников, чтобы те поджигали релейные шкафы на железной дороге, и даже ведут переговоры с сирийскими террористами о том, чтобы взять их боевиков в ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх