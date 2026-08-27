"Агент-осведомитель": журналист раскрыл неожиданные подробности в деле Эпштейна

Согласно информации, опубликованной известным американским журналистом Сеймуром Хершем на его платформе Substack, агенты ФБР задержали израильского разведчика, пытавшегося скрытно установить в одной из квартир нью-йоркской недвижимости Джеффри Эпштейна подслушивающие устройства и камеры наблюдения .
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