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"Агент-осведомитель": журналист раскрыл неожиданные подробности в деле Эпштейна

"Агент-осведомитель": журналист раскрыл неожиданные подробности в деле Эпштейна

Согласно информации, опубликованной известным американским журналистом Сеймуром Хершем на его платформе Substack, агенты ФБР задержали израильского разведчика, пытавшегося скрытно установить в одной из квартир нью-йоркской недвижимости Джеффри Эпштейна подслушивающие устройства и камеры наблюдения .

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