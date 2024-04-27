Чем заняться в Самаре? 10 идей для поездки

Самара – это девятый по численности населения город России (более миллиона человек). Здесь есть на что посмотреть: старинные усадьбы, самая длинная набережная России, настоящая космическая ракета и многое другое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии