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Как рулить кварталом с балкона: мужчина устроил ревизию района

Как рулить кварталом с балкона: мужчина устроил ревизию района

Мужчина решил внимательно изучить происходящее в районе, не выходя из дома. С балкона, с пивом в руке, он комментирует пешеходные переходы, парковку, остановку и загадочный арт-объект, который уже успели украсить цветами.

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