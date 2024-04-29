«Нет никаких скандалов». «Пари НН» — об увольнении Юрана

В «Пари НН» заявили, что расстались с Сергеем Юраном на доброй ноте. Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов обратился к болельщикам после увольнения с поста главного тренера команды Сергея Юрана.
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